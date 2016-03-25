Кудряшов: «В чем сила Бердыева? У него нет мелочей»

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов поделился мнением о работе с главным тренером донской команды Курбаном Бердыевым, назвав специалиста одним из лучших наставников в его карьере.

– Многие игроки называют Курбана Бердыева самым сильным тренером, с которым работали в карьере. В чем его сила?

– В том, что у него нет мелочей. Как говорится, в футболе мелочей не бывает, и не все уделяют им должное внимание. А Курбан Бекиевич все изучает досконально. Я говорю о футбольных моментах. А что касается бытовых – все профессионалы, и о быте лишний раз ничего говорить не надо. Главный тренер интересуется, как дела у ребят в семье, спрашивает об этом. Думаю, он всегда видит, если у кого-то что-то не в порядке.

– Вы могли бы назвать Бердыева самым сильным тренером в вашей карьере?

– Одним из самых сильных – да. А вообще, считаю самыми лучшими своими наставниками Курбана Бердыева и Станислава Черчесова. Этих тренеров мне не хотелось бы сравнивать. У Курбана Бекиевича есть за плечами чемпионство, но я сейчас говорю об их тренерских и человеческих качествах, а не о достижениях. Регалии – это, конечно, показатель, но не для меня.