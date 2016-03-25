Милито завершит карьеру по окончании сезона

Нападающий «Расинга» Диего Милито повесит бутсы на гвоздь по окончании сезона. Таким образом, футболист завершит карьеру после того, как его команда сыграет свои матчи Кубка Либертадорес.

«Моя карьера закончится после того, как решится судьба Кубка Либертадорес. Президент клуба уже знает о моем решении. Если команда дойдет до полуфинала, я буду рад сыграть оставшиеся матчи, но не более», – сказал он в эфире радио La Red.

Напомним, что в свое время аргентинец играл за «Сарагосу», «Дженоа» и «Интер».