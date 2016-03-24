Мюллер: «Гетце не удовлетворен своим положением в «Баварии»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал о том, что его партнер по клубу и сборной Германии полузащитник Марио Гетце не доволен своим положением в мюнхенской команде.

«Я говорил с Марио и думаю, он не на 100 процентов удовлетворен своим положением в «Баварии». Я не агент Марио, поэтому не буду говорить о его будущем.

Тем не менее, Марио остается высококлассным игроком, каким он всегда был. Надеюсь, он сможет неплохо проявить себя в играх за сборную и воспользоваться предоставленным ему временем», – сказал Мюллер.

В текущем сезоне Гетце принял участие лишь в 12 матчах за «Баварию», в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.