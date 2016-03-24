Газзаев: «Опыт, позитивная аура и авторитет Кержакова пригодились бы сборной на Евро-2016»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился своими ожиданиями от Евро-2016, а также рассказал о том, что он думает о перспективах форварда «Цюриха» Александра Кержакова в национальной команде.

«Ожидания от Евро-2016 – самые позитивные. Хочется, чтобы наша команда выступила уверенно. В ней хватает опытных футболистов, которые много добились на международной арене – в сборной и в клубе.

Тем не менее задача тренера крайне непростая. С одной стороны, постепенно готовить команду к чемпионату мира. С другой, первенство Европы – тоже важнейший турнир, и сборная должна успешно выступить именно сейчас.

Травма Кержакова? Очень сожалею, что он, вероятно, не сможет сыграть. Хотя последнее слово за ним и за врачами, не знаю степень повреждения. В любом случае Саша должен к апрелю – маю поправиться. С точки зрения опыта, позитивной ауры, авторитета он был бы полезен на чемпионате Европы. Навскидку даже не скажу, кого бы еще можно было пригласить вместо Кержакова, чтобы на равных конкурировать с Дзюбой, Кокориным, Смоловым», – сказал Газзаев.