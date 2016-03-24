Витсель: «Я люблю «Зенит», но хочу уйти этим летом»

Все обязательно уходят. Никто в Зените до конца своей жизни не останется.
У нас уходили такие системообразующие игроки, как Панов, Березовский, Игонин, Кержаков, Спивак, Аршавин, Радимов, Зырянов, Тимощук, Денисов - и что? А то, что освобождалось место для новых игроков, желающих дерзать и побеждать.
Здорово, что Витсель осознал что пора уходить. Это в сто раз лучше, чем если бы он прекратил приносить пользу но цеплялся бы за место на основании бывших заслуг.
Поднимите руку те, кто убеждён что на место Витселя не будет приглашён футболист высочайшего уровня?
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Пока-пока, Аксель. Молодец, что заблаговременно предупреждаешь.
Теперь ты Чемпион России и обладатель Суперкубка. Цени это.
Дальше продолжим побеждать без тебя.
Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель рассказал о своих намерениях покинуть стан сине-бело-голубых в ближайшее летнее трансферное окно.
– Вы сказали, что намерены покинуть «Зенит». Где вы будете играть в следующем сезоне?
– В июне до истечения моего контракта с «Зенитом» останется один год, и клуб знает мою позицию: я хотел бы играть в более высококлассном чемпионате. Не могу сказать, что я на 100 процентов уверен в уходе из «Зенита», но мы никогда не обсуждали продление контракта. Так что я думаю уйти этим летом. Сегодня я чувствую, что хочу именно этого. Но мне это не помешает сосредоточиться на развязке текущего чемпионата России, потом еще будет Евро. А что касается нового клуба – увидим позже.
– Как вы переживали всю эту шумиху вокруг вашего несостоявшегося перехода прошлым летом?
– В то время я общался с большим количеством клубов. Но «Зенит» упирался не из-за денег, руководство хотело сохранить меня в спортивных целях, для Лиги чемпионов. А еще у «Зенита» не было времени приобрести мне замену.
– В сентябре Марк Вильмотс заявил: «Витсель реализовал себя в «Зените». У вас такое же ощущение?
– Я не хотел покидать «Зенит», не став чемпионом. Чемпионат мы выиграли в прошлом году. Теперь идеально было бы это повторить. Я хотел бы подчеркнуть: я хочу уйти не потому, что не чувствую себя в «Зените» хорошо. Я люблю «Зенит», мне понравился российский чемпионат. Но как профессионал я мечтаю играть в более сильном европейском чемпионате. Настал момент эту мечту осуществить.
– Сейчас вы оцениваете себя в большую или меньшую сумму, чем 40 миллионов евро, которые за вас заплатил «Зенит» в 2012-м?
– Когда до конца контракта игрока остается год, клубу не стоит быть слишком жадным. На мой взгляд, «Зенит» не сможет просить за меня 40 миллионов в конце сезона. Но я никогда не ломал голову по поводу своего перехода и не стану начинать сейчас.