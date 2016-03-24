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    Витсель: «Я люблю «Зенит», но хочу уйти этим летом»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель рассказал о своих намерениях покинуть стан сине-бело-голубых в ближайшее летнее трансферное окно.

    – Вы сказали, что намерены покинуть «Зенит». Где вы будете играть в следующем сезоне?

    – В июне до истечения моего контракта с «Зенитом» останется один год, и клуб знает мою позицию: я хотел бы играть в более высококлассном чемпионате. Не могу сказать, что я на 100 процентов уверен в уходе из «Зенита», но мы никогда не обсуждали продление контракта. Так что я думаю уйти этим летом. Сегодня я чувствую, что хочу именно этого. Но мне это не помешает сосредоточиться на развязке текущего чемпионата России, потом еще будет Евро. А что касается нового клуба – увидим позже.

    – Как вы переживали всю эту шумиху вокруг вашего несостоявшегося перехода прошлым летом?

    – В то время я общался с большим количеством клубов. Но «Зенит» упирался не из-за денег, руководство хотело сохранить меня в спортивных целях, для Лиги чемпионов. А еще у «Зенита» не было времени приобрести мне замену.

    – В сентябре Марк Вильмотс заявил: «Витсель реализовал себя в «Зените». У вас такое же ощущение?

    – Я не хотел покидать «Зенит», не став чемпионом. Чемпионат мы выиграли в прошлом году. Теперь идеально было бы это повторить. Я хотел бы подчеркнуть: я хочу уйти не потому, что не чувствую себя в «Зените» хорошо. Я люблю «Зенит», мне понравился российский чемпионат. Но как профессионал я мечтаю играть в более сильном европейском чемпионате. Настал момент эту мечту осуществить.

    – Сейчас вы оцениваете себя в большую или меньшую сумму, чем 40 миллионов евро, которые за вас заплатил «Зенит» в 2012-м?

    – Когда до конца контракта игрока остается год, клубу не стоит быть слишком жадным. На мой взгляд, «Зенит» не сможет просить за меня 40 миллионов в конце сезона. Но я никогда не ломал голову по поводу своего перехода и не стану начинать сейчас.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.03.2016 19:29
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 25 марта 2016, 09:19

      Все обязательно уходят. Никто в Зените до конца своей жизни не останется.

      У нас уходили такие системообразующие игроки, как Панов, Березовский, Игонин, Кержаков, Спивак, Аршавин, Радимов, Зырянов, Тимощук, Денисов - и что? А то, что освобождалось место для новых игроков, желающих дерзать и побеждать.

      Здорово, что Витсель осознал что пора уходить. Это в сто раз лучше, чем если бы он прекратил приносить пользу но цеплялся бы за место на основании бывших заслуг.

      Поднимите руку те, кто убеждён что на место Витселя не будет приглашён футболист высочайшего уровня?

      -

      Пока-пока, Аксель. Молодец, что заблаговременно предупреждаешь.
      Теперь ты Чемпион России и обладатель Суперкубка. Цени это.
      Дальше продолжим побеждать без тебя.

      0
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 25 марта 2016, 01:53

      Я люблю дерьмо, но я не дерьмо!

      0
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 25 марта 2016, 00:07

      Хавайте бомжи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 24 марта 2016, 22:51

      Милый мой Зенит, ты очень хороший, ноо....

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 24 марта 2016, 22:42

      от наших только гнездом на голове отличается

      2
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      Рейтинг: +215

      iuda 24 марта 2016, 21:53

      Люблю, но всё равно брошу. Странная позиция товарищ Витсель

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > iuda 24 марта 2016, 22:36

      Да нет, как раз профессиональный подход к делу.

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 24 марта 2016, 20:42

      да пусть уходит ,все равно сейчас никого лучше чем Андрея нет,и не будет как минимум 10 лет! Я думаю ,что Зениту нужно довериться своем молодым воспитанникам , как это было совсем недавно, в триумфальном 2008 году . Я ни когда не был болельщиком Зенита ,но всегда восхищался его пока единственным одаренным воспитанником Андреем Аршавиным.

      2
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL > shurik45 24 марта 2016, 21:19

      Воспитанниками в Зените никто не занимается нормально со времён Петржелы.Сейчас если парень себя неплохо проявляет,то максимум, на который он может рассчитывать - аренда.Потому что того же Витселя,за которого заплачены бешеные деньги, он вытеснить из состава не то что не может,а просто права не имеет

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 марта 2016, 20:10

      зачем это вью всем и так все понятно было еще летом что он уйдет но не срослось теперь в грядущем летнем трансферном окне уйдет на 100% смысла нет его держать надо хоть лямов 15-18 за него выручить

      3
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат > Garrincha58 24 марта 2016, 22:05

      Не продадут его за 15 миллионов, а больше за него приличная команда не даст. Похоже, что ждет его аренда или лавка в Зените, т. к. немотивированный Витсель в основе не нужен.

      1
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      Рейтинг: +665

      Snerg 24 марта 2016, 19:56

      все давно понимают( кроме питерских болельщиков) , время зенита прошло был очередной клуб выскочка и не более)

      4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 марта 2016, 19:55

      Понял что ловить нечего в этом году. Максимум 5 место)))

      2
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