Федун: «Наши футболисты не употребляли запрещенные препараты»

Тут что медом намазано на наших ветках-что вечно все отребье слетается?????
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун уверен в том, что футболисты его команды не принимали запрещенные препараты.
Заявление владельца московского клуба связано с недавним скандалом, который возник из-за спортсменов, принимавших запрещенный препарат мельдоний.
«Нет, конечно. Никто этого ничего не применял», — сказал он
В применении мельдония были уличены такие известные спортсмены, как Мария Шарапова, Екатерина Боброва и Юлия Ефимова.