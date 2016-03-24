Федун: «Наши футболисты не употребляли запрещенные препараты»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун уверен в том, что футболисты его команды не принимали запрещенные препараты.

Заявление владельца московского клуба связано с недавним скандалом, который возник из-за спортсменов, принимавших запрещенный препарат мельдоний.

«Нет, конечно. Никто этого ничего не применял», — сказал он

В применении мельдония были уличены такие известные спортсмены, как Мария Шарапова, Екатерина Боброва и Юлия Ефимова.