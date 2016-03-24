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    Федун: «Наши футболисты не употребляли запрещенные препараты»

    Владелец московского «Спартака» Леонид Федун уверен в том, что футболисты его команды не принимали запрещенные препараты.

    Заявление владельца московского клуба связано с недавним скандалом, который возник из-за спортсменов, принимавших запрещенный препарат мельдоний.

    «Нет, конечно. Никто этого ничего не применял», — сказал он

    В применении мельдония были уличены такие известные спортсмены, как Мария Шарапова, Екатерина Боброва и Юлия Ефимова.

    Источник: РИА «Новости»

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    24.03.2016 15:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 марта 2016, 06:46

      Тут что медом намазано на наших ветках-что вечно все отребье слетается?????

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 24 марта 2016, 19:39

      Раздались вопли. REDWHITE о честности заголосил. Дело нечисто.

      2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 24 марта 2016, 18:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Великий Спартак, это не конебомжатник какой-нибудь!
      Здесь только честно, без Карасевых и Мудко играют

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 марта 2016, 15:55

      А Погребняк?

      0
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