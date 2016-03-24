УЕФА не планирует изменять формат Лиги чемпионов

В УЕФА опровергли информацию о том, что формат проведения Лиги чемпионов может быть изменен.

«УЕФА находится в постоянном контакте со всеми заинтересованными сторонами и клубами по всем футбольным вопросам. Любые планы по изменению формата наших соревнований будут согласовываться со всеми участниками процесса. В настоящее время у нас на столе нет конкретных предложений по реформированию турниров, мы находимся в начале цикла наших соревнований (2015-2018)», – сообщает пресс-служба организации.

Ранее сообщалось, что с сезона 2018/19 количество участников группового турнира Лиги чемпионов может быть уменьшено до 16, и команды будут поделены на две группы.