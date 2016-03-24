Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Футболист датского клуба ушел из команды, узнав об измене жены

Футболист датского клуба ушел из команды, узнав об измене жены

24 марта 2016, 06:50
10

Йонас Борринг, игрок датского «Рандерс», покинул команду после появления информации о том, что Кристиан Келлер – капитан команды – тайно встречался с его женой.

Ранее в клубе были уверены, что команду покинет Келлер, но в среду стало известно, что уйдет именно жертва скандала.

«После долгих размышлений я пришел к выводу, что, как бы мне не хотелось, я не смогу вернуться в команду. «Рандерс» много для меня значил, и мне будет тяжело попрощаться с фанатами, которые там мне помогали. «Рандерс» навсегда останется в моем сердце, но я начинаю новое приключение в футболе», – цитирует Борринга TV 2 Sport.

«Мы теряем хорошего игрока, но это случалось и ранее, и меня, клуб и команду это не остановит. Мы не перестанем играть из-за ухода одного игрока», – отметил Келлер.

Источник: Бомбардир.ру
Дания. Суперлига Рандерс Келлер Кристиан Борринг Йонас
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Deniskl
1458797167
Капитан-товарищ бля...
Ответить
Alex3920486
1458798559
Подсобил....))
Ответить
Black Giz
1458802219
Таких друзей по-больше и врагов не надо.
Ответить
headdevil
1458804382
Борринг просто был Скучный
Ответить
Salim-07
1458805065
капитан всегда прикроет))
Ответить
15426378s
1458807975
вот тее на, и такое бывает.
Ответить
FanatSerj
1458809488
эхххх из за куска пиз....ны команду ломают.
Ответить
grand-igor
1458814269
европейская толерантность
Ответить
narkozanos
1470819346
Одни измены,кругом бляди дешёвые,как можно контролировать порядки,когда тупо женскую п... никто не может удержать.
Ответить
Главные новости
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
4
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
2
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
1
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
4
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
5
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
Все новости
Все новости
ФотоБывший легионер «Спартака» перешел в датский клуб
17 июля
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Прояснилось будущее Эриксена после нового приступа
9 июля
5
Реакция кардиолога на новый приступ Эриксена
9 июня
11
Реакция президента ФИФА на новый приступ Эриксена
8 июня
4
Реакция тренера Украины на новый приступ Эриксена
8 июня
1
Лига чемпионов. Гол экс-спартаковца помог «Копенгагену» обыграть «Кайрат» (3:2)
2025.11.26 22:55
Определилась неожиданная страна-лидер еврокубкового сезона
2025.09.26 17:51
Российский форвард перешел в «Кайсериспор»
2025.09.12 15:29
Известен новый клуб 33-летнего Эриксена
2025.09.10 18:16
«Байер» возглавил тренер, громивший сборную России
2025.09.08 16:31
1
«Барселона» собралась подписать 19-летнего игрока «Копенгагена»
2025.06.23 13:30
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Стало известно, кто возглавит «Тоттенхэм»
2025.06.10 10:27
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Раскрыт европейский клуб, который пытался заполучить Глушенкова
2025.05.07 21:26
3
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Экс-полузащитник «Краснодара» закончил карьеру в 29 лет
2025.04.01 00:30
2
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
Российский форвард забил гол в 4-м матче чемпионата Дании подряд
2025.03.08 10:20
Европейская страна выступила против возвращения России в турниры ФИФА и УЕФА
2025.03.06 20:55
50
Россиянин второй раз подряд признан лучшим игроком матча в Дании
2025.02.24 14:18
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
2025.02.16 22:12
Российский форвард сменил клуб в Дании
2025.01.26 21:07
2
Иньеста купил футбольный клуб
2024.11.15 11:38
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
2024.09.18 15:06
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
2024.09.09 16:33
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+