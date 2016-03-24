Футболист датского клуба ушел из команды, узнав об измене жены

Йонас Борринг, игрок датского «Рандерс», покинул команду после появления информации о том, что Кристиан Келлер – капитан команды – тайно встречался с его женой.

Ранее в клубе были уверены, что команду покинет Келлер, но в среду стало известно, что уйдет именно жертва скандала.

«После долгих размышлений я пришел к выводу, что, как бы мне не хотелось, я не смогу вернуться в команду. «Рандерс» много для меня значил, и мне будет тяжело попрощаться с фанатами, которые там мне помогали. «Рандерс» навсегда останется в моем сердце, но я начинаю новое приключение в футболе», – цитирует Борринга TV 2 Sport.

«Мы теряем хорошего игрока, но это случалось и ранее, и меня, клуб и команду это не остановит. Мы не перестанем играть из-за ухода одного игрока», – отметил Келлер.