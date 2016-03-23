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    Голубев: «Ростову» важно сегодня правильно завершить чемпионат»

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что «Ростов» должен завершить сезон в лидерах.

    «Очевидно, что мне хотелось бы увидеть «Ростов» в еврокубках — и даже на новом стадионе, но, вероятно, не успеем его сдать к этому времени. Нам важно сегодня правильно завершить чемпионат — это непростая задача, потому что завершающая часть турнира традиционно проходит сложнее, все хотят играть, а теперь все еще и сильно хотят играть с «Ростовом». И мы это прекрасно видим, понимаем, чувствуем, и нам нужно решить самые разные вопросы — технические, финансовые, мы этим занимаемся практически в еженедельном режиме, и, надеюсь, команда выполнит поставленную задачу — быть в лидерах», — приводит слова Голубева интернет-издание «Чемпионат-Ростов».

    Напомним, что после 21 тура «Ростов» занимает второе место в чемпионате России и на два очка отстает от лидера.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2016 23:29
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +78

      Federalll 23 марта 2016, 23:55

      Очевидно, что мне хотелось бы увидеть «Ростов» в еврокубках — и даже на новом стадионе, но, вероятно, не успеем его сдать к этому времени.
      Поэтому не пылите зря мальчики, все одно денег нету... подумал он отведя глаза в сторону

      -2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Federalll 24 марта 2016, 09:37

      Вы, батенька, смешны.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Federalll 24 марта 2016, 17:00

      На стадионе только крышу начали делать. как могут успеть? Будут играть игры ЛЧ на старом,что поделаешь)))

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > андрей андреев 24 марта 2016, 17:20

      Давай сначала попадем туда, а потом будем рассуждать)))

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Black Giz 24 марта 2016, 17:34

      Да ладно,ладно ...в ЛЕ)))

      1
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      Рейтинг: +9

      Marseillе > андрей андреев 24 марта 2016, 18:06

      Он не подойдет для ЛЧ. Помимо количества мест, учитывается еще много параметров. От освещения до количества мест на парковке. И чем выше стадия турнира, тем выше требования к арене. В прочем, в ЛЧ можно заявить любой стадион. Это не есть проблема.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Marseillе 24 марта 2016, 19:41

      Парковка есть. Все улицы рядом со стадионом)))

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > андрей андреев 25 марта 2016, 09:57

      Ты забыл добавить тротуары для пешеходов))))

      -1
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      Рейтинг: +78

      Federalll > Black Giz 26 марта 2016, 11:34

      Про вспомнил историю, как парни рвали жилы на кубке России, выиграли его... и что?

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