Пике: «Теперь «Барселона» может выигрывать матчи и без тотального контроля мяча»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о том, как атакующее трио Месси – Неймар – Суарес изменило игру команды.

«Сейчас у нас есть больше возможностей. Мы все еще хотим контролировать мяч и темп игры. Думаю, мы всегда создаем много голевых моментов.

Но теперь у нас есть вариант, при котором мы можем действовать глубже в обороне и играть на контр-атаках. Гол в ворота «Арсенала» на «Эмирэйтс» является ярким примером этого. Думаю, для нас это что-то новое, чего не было раньше.

Раньше нам было сложнее защищаться, мы испытывали дискомфорт при игре в обороне. Сейчас мы лучше ощущаем себя в этой роли, потому что знаем, что у нас есть три очень быстрых игрока впереди, которые смогут извлечь преимущество из любой контр-атаки. Теперь мы знаем, что и с мячом, и без мяча у нас есть возможность выигрывать матчи», – отметил Пике.