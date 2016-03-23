«Челси» готов отпустить Куртуа за 73 миллиона

«Челси» назвал сумму, за которую будет готов продать голкипера Тибо Куртуа. Как сообщает источник, лондонцы пытаются отпугнуть потенциальных покупателей ценником в 73 миллиона фунтов стерлингов.

Отмечается, что 23-летний голкипер находится в сфере интересов мадридского «Реала», и если «сливочным» в ближайшее летнее трансферное окно не удастся договорится с «Манчестер Юнайтед» о трансфере вратаря Давида Де Хеа, бельгиец станет приоритетной целью «королевского клуба». Сам Куртуа уже сообщал о своем желании вернуться в испанскую Примеру, где он ранее на протяжении трех лет выступал за мадридский «Атлетико».