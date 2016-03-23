Слуцкий: «25 марта станет ясно, сможет ли Кержаков сыграть за сборную»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о состоянии нападающего Александра Кержакова и полузащитника Алана Дзагоева, занимающихся по индивидуальной программе, а также оценил шансы футболистов принять участие в ближайших товарищеских встречах национальной команды с Литвой (26 марта) и Францией (29 марта).

«Кержаков прибыл с небольшим повреждением. Мы решили восстанавливать его в национальной команде и установили 25 марта как дедлайн. В этот день должно стать понятно, сможет ли он принять участие в одной из двух контрольных игр. Конечно, это очень важно и для него, и для нас, потому что, по существу, больше возможности проверить его не будет. Он это прекрасно понимает и очень хочет сыграть за национальную команду. Ясность наступит 25-го числа.

Дзагоев? У него небольшое переутомление задней поверхности бедра после игры за ЦСКА. Надеемся, что вопрос будет решен за один-два дня», – сообщил Слуцкий.