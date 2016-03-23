Черчесов: «Николич в отличии от Кокорина точно знает, где у ворот стоять и как посылать туда мяч»

Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов отметил увеличение количества игроков, вызванных из варшавского клуба в свои национальные сборные, а также сравнил нападающего своей команды Неманью Николича со своим бывшим подопечным по московскому «Динамо», ныне выступающим за «Зенит», форвардом Александром Кокориным.

«Тренерский штаб «Легии» старается максимально раскрыть всех футболистов и это немного получается. В результате из нашей команды вызвано пять игроков в сборную Польши, хотя до этого было всего два. Еще у нас есть игроки, которые отправятся в Словакию, Финляндию и другие сборные. Поэтому стоит отметить, что в целом прогресс у команды есть, и не замеченным он не остается.

Сравнить Николича и Кокорина? Неманья уже 25 мячей забил в чемпионате и три гола в последнем матче Кубка Польши. Ворота везде одинакового размера. Вот Николич точно знает, где у ворот стоять и как мяч туда послать – это у него хорошо получается. Так что в этом плане он отличается. Другое дело, что скорость, дриблинг, да и сами футболисты разноплановые», – отметил Черчесов.