Суарес: «Поспорил с Неймаром на гамбургер перед матчем сборных Бразилии и Уругвая»

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес надеется на победу своей команды над бразильской сборной в отборочном матче чемпионата мира 2018 года.

«Мы с Неймаром перед этой игрой поспорили на гамбургер. Естественно, платит тот, кто проиграет. Неймар – очень хороший товарищ, мы всегда шутим друг с другом. Победивший в этой игре будет наслаждаться успехом, а проигравший получит от него утешение. Каждый из нас сделает максимум для своей сборной и страны», — сказал уругваец.

Встреча южноамериканских команд пройдет 26 марта в Бразилии.