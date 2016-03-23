Доменек: «Я никогда не пользовался астрологией, выбирая игроков для сборной»

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек прокомментировал слухи о том, что он не вызвал Робера Пиреса на ЧМ-2006 из-за астрологии.

«Когда я начал изучать астрологию, я прочитал книгу «Астрология в образовании», где говорилось, что нельзя воспитывать ребенка-козерога так же, как ребенка, родившегося под знаком близнецов. Это поразило меня.

Я сказал себе: «Это правда, что нельзя управлять разными людьми одинаково, для каждого нужно искать свой подход». Вот для этого я и использую астрологию.

Я никогда не пользовался ей, выбирая игроков для сборной Франции. Никогда», – рассказал Доменек.