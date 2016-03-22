15 апреля станет известно решение Федерации футбола Франции по участию Бензема на Евро

В апреле станет известно, сможет ли нападающий «Реала» Карим Бензема принять участие в чемпионате Европы в составе сборной Франции.

Сообщается, что на ближайшие недели запланирована встреча президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре с Бензема, на которой при участии юрисконсультов будет обсуждаться дело футболиста. По информации источника, Ле Гре вынесет решение 15 апреля.

Напомним, участие Бензема в матчах сборной находится под вопросом из-за того, что футболист оказался замешан в деле о шантаже Матье Вальбуэна.