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    Тюльпанов: «Сейчас, наверное, цена «Зенит-Арены» уже превысила миллиард»

    Глава комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу Вадим Тюльпанов предположил, что цена строительства «Зенит-Арены» уже превысила один миллиард долларов.

    «В финансовом плане затраты увеличиваются. Это понятно, потому что курс доллара растет, возникают запланированные расходы. Но когда стадион будет построен, он будет лучшим в России. Цена стадиона была под миллиард долларов. Сейчас уже, наверное, больше», – сказал Тюльпанов.

    Также чиновник анонсировал визит на строительство.

    «Мы туда поедем в мае или июне и надеемся, что к тому времени ситуация относительно Кубка конфедераций немного прояснится.

    Такой арены вообще нет в мире. Это единственный стадион на таком северном географическом уровне с выкатным полем и закрывающейся крышей. Поэтому возникают сложности. А в следующем году городу принимать Кубок конфедераций».

    Кроме того, Тюльпанов выразил надежду на то, что арена все же будет возведена в срок.

    Напомним, строительство стадиона в Санкт-Петербурге началось в 2007 году. Ожидаемый срок завершения работ – декабрь 2016 года.

    Источник: ТАСС

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    22.03.2016 20:00
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 23 марта 2016, 10:50

      А стоило-ли ради этого сносить прекрасный стадион им.Кирова?Если бы не это,то Зенит мог играть в Лиге Чемпионов там,на 70-тысячнике.Не думаю,что у УЕФА были бы к этому стадиону какие-то претензии,ну в крайнем случае,чуть-чуть бы подправили,как Петровский.А так угробили стадион,который в своё время был по-круче Лужников, ради этого дурацкого долгостроя,который ещё неизвестно когда закончен будет.Ради чего?Ради очередных понтов а-ля "мы хотим всё самое лучшее и современное"?Так его уже 10 лет строят,он уже никак не сможет быть самым-самым.Очевидно,что за это время уже что-то новое придумали.

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      Рейтинг: +78

      Federalll 23 марта 2016, 01:06

      В финансовом плане затраты увеличиваются. Это понятно, потому что курс доллара растет, возникают запланированные расходы. Но когда стадион будет построен, он будет лучшим в России - везде только вип-ложы отапливаемые, а у нас под каждым креслом, совмещенным с биотуалетом, батарея будет )))

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      Рейтинг: +4257

      mutabor0992 22 марта 2016, 22:47

      А физдить меньше не пробовали?Это к мУДКО и КО!!!

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 22 марта 2016, 22:09

      С курсом доллара растет и аппетит у питерских чиновников.

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      Рейтинг: +244

      Grelas 22 марта 2016, 21:52

      30% откаты, значит честная цена 600-700 млн. К сожалению это наша реальность. Кого-то по итогам этого строительства точно посадят.

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      Рейтинг: +244

      Grelas > kniazevski 22 марта 2016, 22:14

      Нет здесь, к сожалению, ничего уморительного. Печально и только.

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      Рейтинг: +11227

      alp 22 марта 2016, 21:17

      засунуть бы все эти деньги тому чудаку, на букву М, который придумал строить "самый-самый" стад в одно место.....

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      Рейтинг: +99

      MaS1KrE 22 марта 2016, 20:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А из под сидений газ будут подавать?

      -4
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > MaS1KrE 22 марта 2016, 21:10

      На себя рассчитывай. Твой газ - тебе и поддавать.

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      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > ФК Зенит всея Руси 23 марта 2016, 02:55

      бом бом у бомжа

      -1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > MaS1KrE 23 марта 2016, 07:05

      Вот тебе и "бом-бом", искатель чужих газов. Иди лучше на работу устройся - хоть свои деньги начнёшь считать, пусть даже крохотные. Сколько там тебе заплатят за склеивание конвертов.

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      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > ФК Зенит всея Руси 24 марта 2016, 20:00

      Бывал я как-то в Питере, кинул бомжу пару рубликов, не ты это был?

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