Тюльпанов: «Сейчас, наверное, цена «Зенит-Арены» уже превысила миллиард»

А стоило-ли ради этого сносить прекрасный стадион им.Кирова?Если бы не это,то Зенит мог играть в Лиге Чемпионов там,на 70-тысячнике.Не думаю,что у УЕФА были бы к этому стадиону какие-то претензии,ну в крайнем случае,чуть-чуть бы подправили,как Петровский.А так угробили стадион,который в своё время был по-круче Лужников, ради этого дурацкого долгостроя,который ещё неизвестно когда закончен будет.Ради чего?Ради очередных понтов а-ля "мы хотим всё самое лучшее и современное"?Так его уже 10 лет строят,он уже никак не сможет быть самым-самым.Очевидно,что за это время уже что-то новое придумали.
Глава комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу Вадим Тюльпанов предположил, что цена строительства «Зенит-Арены» уже превысила один миллиард долларов.
«В финансовом плане затраты увеличиваются. Это понятно, потому что курс доллара растет, возникают запланированные расходы. Но когда стадион будет построен, он будет лучшим в России. Цена стадиона была под миллиард долларов. Сейчас уже, наверное, больше», – сказал Тюльпанов.
Также чиновник анонсировал визит на строительство.
«Мы туда поедем в мае или июне и надеемся, что к тому времени ситуация относительно Кубка конфедераций немного прояснится.
Такой арены вообще нет в мире. Это единственный стадион на таком северном географическом уровне с выкатным полем и закрывающейся крышей. Поэтому возникают сложности. А в следующем году городу принимать Кубок конфедераций».
Кроме того, Тюльпанов выразил надежду на то, что арена все же будет возведена в срок.
Напомним, строительство стадиона в Санкт-Петербурге началось в 2007 году. Ожидаемый срок завершения работ – декабрь 2016 года.