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    Опрос: Кто будет первым номером сборной России в товарищеских матчах?

    На товарищеские матчи сборной России с Литвой (26 марта) и Францией (29 марта) свое первое в карьере приглашение в национальную команду получили голкиперы Гилерме («Локомотив») и Станислав Крицюк («Краснодар»). Помимо дебютантов, наставник сборной Леонид Слуцкий также вызвал Игоря Акинфеева (ЦСКА) и Юрия Лодыгина («Зенит»).

    «Бомбардир» проводит опрос, в котором хочет узнать мнение своих читателей о том, кто будет первым номером сборной России в предстоящих товарищеских матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.03.2016 18:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +78

      Federalll 22 марта 2016, 23:45

      В сборной № 1 будет.... Слуцкий

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      Рейтинг: +89

      Rustam aka OkS 22 марта 2016, 19:35

      Думаю на Литву выйдет Гильерме,на 2 тайм Крицюк
      На францию Акинфеев,ну максиму на второй тайм Крицюка выпустит

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      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark 22 марта 2016, 19:18

      Думаю Слуцкий всем даст сыграть по тайму.

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