Опрос: Кто будет первым номером сборной России в товарищеских матчах?

На товарищеские матчи сборной России с Литвой (26 марта) и Францией (29 марта) свое первое в карьере приглашение в национальную команду получили голкиперы Гилерме («Локомотив») и Станислав Крицюк («Краснодар»). Помимо дебютантов, наставник сборной Леонид Слуцкий также вызвал Игоря Акинфеева (ЦСКА) и Юрия Лодыгина («Зенит»).

«Бомбардир» проводит опрос, в котором хочет узнать мнение своих читателей о том, кто будет первым номером сборной России в предстоящих товарищеских матчах.