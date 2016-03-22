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    Кульков: «Если Витсель изъявил желание покинуть «Зенит» – надо с ним расставаться»

    Бывший полузащитник «Зенита» Василий Кульков поделился своим мнением о возможном уходе хавбека Акселя Витселя из стана сине-бело-голубых.

    «Если футболист сам изъявил желание покинуть клуб – значит, с ним надо расставаться. Другое дело, что Витсель – ключевой игрок «Зенита». Способен ли Маурисио заменить бельгийца? Возможно. Многое будет зависеть и от того, сколько предложат «Зениту» за Витселя и сколько «Зенит» будет просить за футболиста. Вряд ли найдется клуб, желающий заплатить за него 40 миллионов евро», – отметил Кульков.

    Напомним, что контракт Витселя с «Зенитом» истекает летом 2017 года. Бельгийский футболист уже сообщил о нежелании продлевать свое соглашение с питерским клубом и намеревается перейти в новую команду уже в ближайшее летнее трансферное окно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.03.2016 16:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +231

      yanedo 22 марта 2016, 21:27

      пусть валит маурисио всяко лучше

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 22 марта 2016, 19:36

      кто денюшку будет возвращать..Кульков???

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 22 марта 2016, 17:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      СВОБОДУ ВИТСЕЛЮ!!!

      -5
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      Рейтинг: +407

      18JG 22 марта 2016, 16:53

      Ленинград - "Дорожная".

      3
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