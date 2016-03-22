Галицкий: «Слияние «Краснодара» с «Кубанью»? Давайте уже прекратим муссировать эту тему»

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий негативно относится к идее слияния двух краснодарских клубов, выступающих в российской Премьер-лиге.

«У «Кубани» богатая история, это важная составляющая в жизни края. Но я хотел создать свой клуб с нуля, по одной причине — чтобы в клубе было то боление, которое я хочу. Когда ты приобретаешь другой клуб, приходишь к болельщикам, приходишь управлять. А «Краснодар» – мой клуб, и здесь мои правила. Я уважаю болельщиков других команд, но у нас на трибунах, например, не ругаются матом.

Мы творим свою историю. Пусть маленькую, но свою. Я частный предприниматель, и я привык отвечать за себя. У «Кубани» большая история, и это большая ответственность. Когда клубу идет девятый год, а все говорят о слиянии… Есть московские клубы, на которые ходит гораздо меньше людей, а вы почему-то не говорите о слиянии. Давайте уже прекратим муссировать эту тему», – сказал Галицкий.