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  • Галицкий: «Слияние «Краснодара» с «Кубанью»? Давайте уже прекратим муссировать эту тему»

Галицкий: «Слияние «Краснодара» с «Кубанью»? Давайте уже прекратим муссировать эту тему»

22 марта 2016, 13:38
13

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий негативно относится к идее слияния двух краснодарских клубов, выступающих в российской Премьер-лиге.

«У «Кубани» богатая история, это важная составляющая в жизни края. Но я хотел создать свой клуб с нуля, по одной причине — чтобы в клубе было то боление, которое я хочу. Когда ты приобретаешь другой клуб, приходишь к болельщикам, приходишь управлять. А «Краснодар» – мой клуб, и здесь мои правила. Я уважаю болельщиков других команд, но у нас на трибунах, например, не ругаются матом.

Мы творим свою историю. Пусть маленькую, но свою. Я частный предприниматель, и я привык отвечать за себя. У «Кубани» большая история, и это большая ответственность. Когда клубу идет девятый год, а все говорят о слиянии… Есть московские клубы, на которые ходит гораздо меньше людей, а вы почему-то не говорите о слиянии. Давайте уже прекратим муссировать эту тему», – сказал Галицкий.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кубань (ЛФЛ) Галицкий Сергей
Комментарии (13)
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APchelov
1458644555
И назывался бы этот клуб БЫК ВО РЖИ
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Psih86
1458652505
Я предлагаю чтобы наши в еврокубках играли сильнее нужно Спартак и ЦСКА совместить,думаю фаны обрадуются!!!!:-)а тонущее Динамо с Лохомотивом!!!!....А и еще чтобы Манчестер стал супер клубом надо Шити с Юнайтед соеденить!!!!........Видимо Кому то не нравится что с такого городишка как Краснодар две команды в лиге!!!
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Aztec58
1458659306
Если бы ещё в твоих магазинах процветало уважение к покупателям, ага, а не бессовестный обман под видом акций.
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Igorello97
1458675128
Всякие дебильные новости, которые высосаны из пальца, как раз в паузах на сборные. Писать не о чем, вот и сочиняют.
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kabuzyaka
1458731337
Клёво было бы объединить ЦСКА - Спартак - Динамо и Паровоз, В премьере появились бы клубы из других городов, Думаю лига не пострадала бы, а наоборот только обрела. А то наши Кубань и Краснодар, бельмом в глазу у Москвичей.
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никита голоян
1458753182
хорошо было бы Зенит посадить на частные пожертвования горожан...
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