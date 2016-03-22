Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Галицкий: «Слияние «Краснодара» с «Кубанью»? Давайте уже прекратим муссировать эту тему»

    Президент «Краснодара» Сергей Галицкий негативно относится к идее слияния двух краснодарских клубов, выступающих в российской Премьер-лиге.

    «У «Кубани» богатая история, это важная составляющая в жизни края. Но я хотел создать свой клуб с нуля, по одной причине — чтобы в клубе было то боление, которое я хочу. Когда ты приобретаешь другой клуб, приходишь к болельщикам, приходишь управлять. А «Краснодар» – мой клуб, и здесь мои правила. Я уважаю болельщиков других команд, но у нас на трибунах, например, не ругаются матом.

    Мы творим свою историю. Пусть маленькую, но свою. Я частный предприниматель, и я привык отвечать за себя. У «Кубани» большая история, и это большая ответственность. Когда клубу идет девятый год, а все говорят о слиянии… Есть московские клубы, на которые ходит гораздо меньше людей, а вы почему-то не говорите о слиянии. Давайте уже прекратим муссировать эту тему», – сказал Галицкий.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.03.2016 13:38
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 23 марта 2016, 20:13

      хорошо было бы Зенит посадить на частные пожертвования горожан...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      kabuzyaka 23 марта 2016, 14:08

      Клёво было бы объединить ЦСКА - Спартак - Динамо и Паровоз, В премьере появились бы клубы из других городов, Думаю лига не пострадала бы, а наоборот только обрела. А то наши Кубань и Краснодар, бельмом в глазу у Москвичей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 23 марта 2016, 01:32

      К чему эти разговоры? Два клуба в городе - это нормально. Полноценное дерби. Не все же только в Москве дерби устраивать. Надо увеличивать количество клубов и создавать им нормальные условия существования, а не объединять и закрывать существующие.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 22 марта 2016, 22:32

      Всякие дебильные новости, которые высосаны из пальца, как раз в паузах на сборные. Писать не о чем, вот и сочиняют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 марта 2016, 18:08

      Если бы ещё в твоих магазинах процветало уважение к покупателям, ага, а не бессовестный обман под видом акций.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1636

      Psih86 22 марта 2016, 16:15

      Я предлагаю чтобы наши в еврокубках играли сильнее нужно Спартак и ЦСКА совместить,думаю фаны обрадуются!!!!:-)а тонущее Динамо с Лохомотивом!!!!....А и еще чтобы Манчестер стал супер клубом надо Шити с Юнайтед соеденить!!!!........Видимо Кому то не нравится что с такого городишка как Краснодар две команды в лиге!!!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -14

      карасевщинa > Psih86 22 марта 2016, 17:37

      я лучше выберу этот городишка чем помойку чурекскую где можно жить лишь в районе барвихи

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > карасевщинa 22 марта 2016, 18:12

      А что в Краснодаре нет ни чурека, ни матнакаша, на аварского хинкала? Бедные вы...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 22 марта 2016, 14:02

      И назывался бы этот клуб БЫК ВО РЖИ

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11