Клопп: «В мире нет непродаваемых игроков – разве что Месси»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что готов продать любого, кто не счастлив в команде, передает IBT.

«Пока все хорошо, но в мире не бывает непродаваемых игроков – разве что Месси.

Бывает всякое. Я пришел из команды, где лучших футболистов всегда перекупают другие команды, и в итоге привыкаешь к мысли, что всегда нужно запасаться планом Б.

Если ко мне подойдет игрок и скажет, что он несчастлив, и что-то не так, и стиль не тот, и бла-бла-бла, то я задумываюсь. Если игрок хочет уйти, я не задержу его – мне не нужны те, кто не хочет играть», – сказал Клопп.