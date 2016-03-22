Кротов: «Доволен «Уфой», но хотелось бы вернуться в «Спартак»

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов порассуждал о выступлении своей команды в 21-м туре РФПЛ, а также отметил, что испытывает желание вернуться в свой прежний клуб – «Спартак».

«Нынешнее место, конечно, не очень нас устраивает. Хотелось бы выбираться из этой ямы. В матче с «Динамо» не получился контроль мяча. Не забили свои моменты. Ну и, на мой взгляд, нужно было назначать пенальти. В последних играх нас как-то жестко судят. В пяти матчах около шести одиннадцатиметровых в наши ворота. Но, конечно, нельзя все пенять на судейство.

«Спартак"? На данный момент я доволен «Уфой». У меня есть игровая практика. Это уже «Спартаку» решать, выкупать или нет. Но мне хотелось бы вернуться», – сказал Кротов.