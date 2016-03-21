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    Ибрагимович пропустит товарищеский матч со сборной Турции

    Форварда «ПСЖ» и сборной Швеции Златана Ибрагимовича не будет в составе национальной команды на товарищескую встречу с командой Турции по причине того, что наставник «тре крунур» Эрик Хамрен решил поберечь игрока и не перегружать его.

    Напомним, поединок между турецкой и шведской сборными состоится 25-го марта.

    «Я предоставил Златану возможность не принимать участия в матче, и он ей воспользовался. Просто я хочу, чтобы он сохранил свою наилучшую форму. Уверен, что это самое верное решение», – приводит слова Хамрена AFP.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2016 23:31
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