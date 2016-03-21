«Реал» больше не нуждается в Де Хеа

«Реал» намерен предложить новое соглашение голкиперу Кейлору Навасу. Сообщается, что костариканец пользуется абсолютным доверием руководства «сливочных».

Таким образом, у мадридцев отпадает надобность в приобретении стража ворот «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, которого «галактикос» активно пытались заполучить летом прошлого года. Напомним, сделка была близка к завершению, однако свершиться окончательно ей помешали технические неполадки, возникшие в офисе «Реала».

В нынешнем розыгрыше Примеры Навас провел 28 поединков, в 10-ти из которых он не позволил соперникам забить ни единого гола.