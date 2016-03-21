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    Дзюба: «Вхожу в тройку штатных пенальтистов»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что он входит в тройку штатных пенальтистов своей команды.

    Ранее телекомментатор Геннадий Орлов высказался, что Дзюба пенальтистом не является.

    «Хотелось бы опровергнуть появившуюся информацию о том, что я не вхожу в обойму пенальтистов. Следом за Халком в этом списке в команде иду я или Гарай. По ситуации. Так что у Геннадия Сергеевича неверная информация.

    Расстроился ли я из-за того, что не пробил пенальти? Нет, постараюсь забить свой 100-й мяч в предстоящих играх за сборную», – сказал Дзюба.

    Источник: Газета.ру

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    21.03.2016 16:12
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 21 марта 2016, 20:18

      Очень важно было опровергнуть Орлова. Чтоб не зарывался, понимаешь.

      -1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 21 марта 2016, 19:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дзюба: «Вхожу в тройку штатных дебилов Газтрубабомжпроекта»

      -4
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 марта 2016, 17:09

      Печально, что с Бенфикой не случилось серии пенальти. А то бы мы посмотрели, каков ты пенальтист

      0
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 21 марта 2016, 16:37

      Ты 110-120 забей на ЧЕ лучше

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 21 марта 2016, 16:23

      дерево номер один-это точно твоё

      -1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Каратель 21 марта 2016, 17:10

      Завидуй снизу там без медалей,и деревяшку Зе Луиша подпили,поросята смешные,состав свой слили за пару лет.

      2
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      Рейтинг: +5175

      Каратель > narkozanos 21 марта 2016, 20:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      при чём тут зависть?мозга нет,так просто мультики смотри,да кашу манную ешь.

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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Каратель 21 марта 2016, 21:55

      Бестолочь,кого ты деревом называешь?кто в ЛЧ был после группы на 3 месте бомбардиров?в чемпе только он забил 10 из русских,если мне мультики смотреть,тогда тебе просто надо забыть,что ты умеешь делать логические выводы,ну мышление хромает))

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      Рейтинг: +5175

      Каратель > narkozanos 22 марта 2016, 04:12

      посмотрим на "твоё божество" на евро,как оно там без халка забивать будет

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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Каратель 22 марта 2016, 12:38

      У нас вся сборная херовая.а не только нападение

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