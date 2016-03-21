Кержаков приедет в расположение сборной, несмотря на травму

Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков приедет в расположение сборной России, несмотря на полученное повреждение.

Как сообщалось ранее, форвард растянул мышцу и выбыл из строя на несколько недель.

«Я еду в сборную. О характере травмы лучше знает доктор сборной. Он видел результаты обследования», – сказал Кержаков.

Напомним, что сбор национальной команды начнется во вторник, 22 марта. По плану у российской сборной товарищеские матчи против национальных команд Литвы (26 марта) и Франции (29 марта).