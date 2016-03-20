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    Касаев: «Сейчас задача «Локомотива» – победа в каждой игре»

    Хавбек «Локомотива» Алан Касаев по окончании победного поединка 21-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:1) отметил, что задача, стоящая перед жележнодорожниками на данный момент – это победа в каждой, оставшейся до конца чемпионата игре.

    – Сейчас задача «Локомотива» – удержать позиции в тройке или бороться за Лигу чемпионов или даже победу в чемпионате?

    – Наша задача – побеждать в каждом матче. Нужно готовиться к предстоящему после паузы туру. У нас еще впереди очные встречи и с «Ростовом», и с «Зенитом» – так что все еще впереди.

    – Что скажете про Хенти? Можно его сравнить с Ниассом?

    – В чем-то они похожи, оба очень быстро бегут, но адаптироваться тяжело. Сегодня у него было два шикарных момента – забил бы, было бы здорово.

    – Пауза на матчи сборных пойдут на пользу?

    – Конечно, не хотелось бы этой паузы, мы набрали ход. Но надо понимать, что сборной России выступать на Euro-2016 – без этого никуда. Будем дальше готовиться к чемпионату.

    Источник: «Матч ТВ»

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    20.03.2016 22:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4829

      neveldomha 21 марта 2016, 16:18

      Это же самое я два года назад слышал. Тогда Локо претендовал на золото, или на все сто - на второе место. Но стал третьим.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 марта 2016, 13:22

      В каждом матче??? Хотя бы через раз )

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