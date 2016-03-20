Бальде: «Есть предложения из Испании и Франции, останусь ли я в «Кубани» зависит от руководства клуба»

Нападающий «Кубани» Ибрахима Бальде сообщил, что решение о продлении его соглашения с клубом полностью зависит от руководства желто-зеленых.

«Продление моего контракта полностью зависит от руководства футбольного клуба «Кубань», у меня уже есть несколько предложений от клубов из Испании и Франции», – проинформировал сенегалец.

Напомним, что контракт Бальде с «Кубанью» заканчивается ближайшим летом. Зимой 26-летний форвард намеревался покинуть Краснодар из-за того, что потерял место в составе своей национальной сборной.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги сенегальский нападающий принял участие в 16 матчах за «Кубань» и забил три гола.