ФНЛ. Хет-трик Зуева принес «Спартаку-2» победу над «Соколом» и другие результаты

Вот молодец, дерзай так далее, основе КБ нужна конкуренция
В матче 27-го тура ФНЛ «Спартак-2» в упорной борьбе нанес поражение «Соколу» – 4:3. Хет-трик в составе московской команды сделал Александр Зуев.
В других встречах «Арсенал» обыграл «Енисей», «Волга» одолела КАМАЗ.
Чемпионат России. ФНЛ. 27-й тур
Голы: 1:0 – Игнатьев, 27; 2:0 – Айдов, 47.
Голы: 0:1 – Муллин, 1; 1:1 – Зуев, 5; 1:2 – Романенко, 16; 2:2 – Зуев, 23; 3:2 – Зуев, 24; 4:2 – Савичев, 68; 4:3 – Андреев, 71.
Голы: 0:1 – Петров, 7; 0:2 – Саркисов, 84.