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    ФНЛ. Хет-трик Зуева принес «Спартаку-2» победу над «Соколом» и другие результаты

    В матче 27-го тура ФНЛ «Спартак-2» в упорной борьбе нанес поражение «Соколу» – 4:3. Хет-трик в составе московской команды сделал Александр Зуев.

    В других встречах «Арсенал» обыграл «Енисей», «Волга» одолела КАМАЗ.

    Чемпионат России. ФНЛ. 27-й тур

    Арсенал – Енисей – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Игнатьев, 27; 2:0 – Айдов, 47.

    Спартак-2 – Сокол – 4:3 (3:2)

    Голы: 0:1 – Муллин, 1; 1:1 – Зуев, 5; 1:2 – Романенко, 16; 2:2 – Зуев, 23; 3:2 – Зуев, 24; 4:2 – Савичев, 68; 4:3 – Андреев, 71.

    КАМАЗ – Волга – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Петров, 7; 0:2 – Саркисов, 84.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2016 15:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +78

      Federalll 23 марта 2016, 02:01

      Вот молодец, дерзай так далее, основе КБ нужна конкуренция

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