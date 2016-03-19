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    Слуцкий: «Китайцы готовы были отдать Оланаре в бесплатную аренду»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мнением об игре нападающего армейцев Аароне Оланаре. Напомним, форвард принадлежит «Гуанчжоу Фули» и за московскую команду выступает на правах аренды.

    Потихоньку подпускается к основе нападающий Аарон Оланаре. Как оцените его действия?

    – Мы довольно долго его вели, и ситуация сложилась так, что китайцы были готовы отдать его в бесплатную аренду. Мы решили воспользоваться этим, потому что с уходом Думбия у нас не осталось «железного» основного форварда, даже с учетом того, что Муса успешно играет на этой позиции. Это мощный нападающий с хорошей левой ногой, но у него достаточно долго не было игровой практики, поэтому ему приходится не только вписываться в команду в тактическом плане, но и набирать кондиции. В целом он оставил приятное впечатление на сборах и я опять-таки уверен, что он будет нам полезен.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    19.03.2016 20:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 марта 2016, 20:58

      Судя по матчу с Ростовом-бревно)))

      -2
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