Рахимов: «Не понравилось, что не было максимальной концентрации и агрессии»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями от матча 21-го тура РФПЛ против «Урала» (1:1).

«Конечно, это неудача для нас. Мы создали сегодня достаточно много моментов, такие моменты нужно реализовывать.

Мне не понравилось, что у команды не было максимальной концентрации в этих ситуациях, максимальной агрессии в завершении. В принципе, играли нормально, но такие моменты нужно реализовывать. Не реализовал несколько моментов – и уже появляется неуверенность. С другой стороны, и вратарь поймал кураж, вытащил все мячи.

Обидно. Мы потеряли очки, но жизнь продолжается. С одной стороны, это хорошо для критики, для того, чтобы мы понимали и исправляли какие-то ошибки. С другой стороны, все-таки неприятно терять такие очки», – сказал Рахимов после игры.