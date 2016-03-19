Бышовец: «Победа над «Уфой» придаст «Динамо» уверенности в своих силах»

Заслуженный российский тренер Анатолий Бышовец высказал мнение что, победа «Динамо» над «Уфой» (1:0) в рамках 21-го тура РФПЛ поможет бело-голубым преодолеть психологический барьер и придаст им уверенности.

«Очень хороший результат для «Динамо» перед матчем с «Краснодаром». Команда преодолела психологический барьер, а победа на выезде придаст уверенности и создаст предпосылки для хорошей подготовки к матчу с «быками».

Пауза на игры сборной должна пойти на пользу команде Андрея Кобелева. Три очка в матче с «Уфой» – ожидаемый результат, команда Евгения Перевертайло сейчас переживает не лучшие времена. Было трудно представить, что в сложившейся ситуации «Динамо» не приложит максимум усилий для победы.

Гол Фатоса Бечирая? По играм, которые провел черногорец, видно, что он обладает бомбардирскими качествами. Видна его мотивация. Футболист оставил хорошее впечатление», – сказал Бышовец.