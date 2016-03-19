Перевертайло: «Исход матча с «Динамо» решила одна ошибка»

Главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло после матча 21-го тура РФПЛ, в котором его подопечные потерпели поражение от «Динамо» (0:1), прокомментировал итог данной встречи.

«Игра носила тот характер, который мы предполагали. В условиях такой погоды было много борьбы. В первом тайме владели инициативой динамовцы, во втором – мы. Исход матча решила одна ошибка. Нам же опять не хватило точности в завершающей стадии атак», – сказал Перевертайло в эфире телеканал «Наш Футбол».