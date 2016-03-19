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    Перевертайло: «Исход матча с «Динамо» решила одна ошибка»

    Главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло после матча 21-го тура РФПЛ, в котором его подопечные потерпели поражение от «Динамо» (0:1), прокомментировал итог данной встречи.

    «Игра носила тот характер, который мы предполагали. В условиях такой погоды было много борьбы. В первом тайме владели инициативой динамовцы, во втором – мы. Исход матча решила одна ошибка. Нам же опять не хватило точности в завершающей стадии атак», – сказал Перевертайло в эфире телеканал «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2016 16:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 марта 2016, 17:53

      Зачем городу, в котором есть Салават Юлаев, нужен второсортный футбол?

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