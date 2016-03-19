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    Ятченко: «Стране нельзя терять игрока такого высокого уровня, как Файзулин»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Ятченко считает, что полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин еще вернется на былой уровень. Напомним, в сентябре прошлого года у хавбека случился рецидив травмы колена. В строй Файзулин вернется только в мае, поэтому рискует не попасть в окончательный состав сборной России на Евро-2016.

    –​ Очень сложный этап переживает ваш бывший одноклубник, Виктор Файзулин.

    – Я знаю его травму, представляю, насколько ему тяжело. Мы вместе отдыхали зимой, Витя после операции ходил на костылях. Я говорил ему, что необходимо набраться терпения. Травма у Вити очень серьезная, но я верю, что он вернется в футбол. Стране нельзя терять игрока такого высокого уровня – он ведь игрок основного состава «Зенита» и сборной России. Еще раз желаю Вите здоровья и скорейшего возвращения в строй!

    Источник: «Спорт день за днем»

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    19.03.2016 15:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 19 марта 2016, 19:49

      Причем тут страна?

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