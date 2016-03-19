Ткачев: «ЦСКА с «Кубанью» ожидает крайне тяжелый поединок»

Полузащитник ЦСКА Сергей Ткачев накануне матча 21-го тура РФПЛ против «Кубани» отметил, что армейцам не придется рассчитывать на легкую жизнь в игре с соперником, борющимся за выживание.

– Считаю, что в «Кубани» я раскрылся как футболист, поэтому хочу еще раз сказать спасибо всем, кто в меня поверил. Во всех остальных матчах – кроме, разумеется, игры с ЦСКА – мои симпатии будут на стороне кубанцев. Очень хорошо, что клуб нашел возможности дозаявить новичков, сохраняет боеспособный состав и борется изо всех сил в каждом матче.

– Непросто вам будет, если выйдите на поле, ведь играть придется против многих своих друзей...

– Да, у нас даже есть в мобильном приложении группа, в которой мы состоим и регулярно общаемся друг с другом. Но ведь во время матча это не имеет никакого значения! Мы все – профессионалы и будем делать все возможное, каждый для своей команды.

– Будет интересно, если вы поделитесь знаниями, приобретенными по ту сторону «баррикад». Кто, на ваш взгляд, самые сильные игроки нынешней «Кубани"?

– Думаю, не скажу чего-то принципиально нового. Выделю в первую очередь вратаря Сашу Беленова – к слову, моего товарища, с которым мы постоянно на связи. Арсен Хубулов – очень перспективный молодой игрок. По тому, что я видел, новый нападающий, Евгений Селезнев, произвел хорошее впечатление, с ним нашим защитникам придется непросто. Состав у «Кубани» сильно обновился, тренеры в интервью отмечают, что где-то команде еще не хватает слаженности во взаимодействиях, но эти проблемы со временем решаются.

– Краснодарцам сейчас отступать некуда.

– Да, поэтому нас ожидает крайне тяжелый поединок. Во-первых, каждое очко для «Кубани» сейчас на вес золота: турнирное положение у команды очень неприятное, и им уже поздно задумываться, против кого ты играешь, лидер это или аутсайдер. Нужно пытаться в любом случае заработать хотя бы одно очко, а лучше три. А во-вторых, я заметил, что на игры с армейцами абсолютно все соперники настраиваются, как на последний бой. Когда я выступал за «Кубань», нам было легче играть с тем же «Спартаком», с середняками. А против такого великого клуба, как ЦСКА, все стараются показать свой максимум. Но не менее хорошо понимаю и другое – перед нами стоят серьезные задачи, и нам некогда обращать внимание на соперника. Нужно выходить на поле и стараться побеждать в каждом матче.