Рахимов: «Надеюсь, в матче с «Уралом» проблем у «Терека» будет меньше, чем сильных качеств»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с «Уралом», отметив, что игрокам грозненской команды не стоит впадать в эйфорию.

«Мы знаем, какие наши сильные стороны. Мы знаем, какие у нас могут возникнуть проблемы. Но я надеюсь, что проблем будет меньше, чем наших сильных качеств.

Разговоры вокруг матча? Еще раз: это – спекуляции в прессе. Об этом говорят, смотрят на таблицу, смотрят на игру. Но я не хочу эйфории – ее не должно быть в команде. Должны просто готовиться к каждому следующему матчу и стараться показывать свои лучшие качества. А дальше посмотрим, чем все это закончится», – сказал Рахимов.