Жирков: «Дзюба в нынешнем «Зените» – как Терри в «Челси»

Хавбек «Зенита» Юрий Жирков выразил мнение, что нападающий питерцев Артем Дзюба сравним по своему юмору с экс-партнером полузащитника по «Челси» Джоном Терри. Правда, по словам игрока сине-бело-голубых, капитан лондонского клуба был более жестким в этом плане.

«Джон Терри нынешнего «Зенита» – Дзюба. Тоже много шуток, хотя Терри был поразнообразнее. У него и плохие шутки были, жесткие. Дзюба просто говорит, а Терри мог и сделать что-нибудь. Не буду рассказывать, но бывало жестко», – сказал Жирков.