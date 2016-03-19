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    Феллаини: «Я не хочу бить кого-то»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини отреагировал на недавние обвинения в свой адрес. Напомним, что бельгиец «отметился» в матчах с «Ливерпулем» в Лиге Европы. В первой встрече Феллаини ударил локтем Эмре Джана, а в ответной бельгиец ударил по голове Деяна Ловрена.

    «Я не хочу бить кого-то локтем, я просто защищаюсь. У меня хорошие физические данные, я люблю выигрывать единоборства. Таков английский футбол, но я не грязный игрок», – сказал Феллайни.

    Напомним, что «МЮ» выбыл из Лиги Европы. В первом матче сильнее был «Ливерпуль» (2:0), а во втором была зафиксирована ничья (1:1).

    Источник: BBC

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    19.03.2016 12:00
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