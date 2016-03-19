Хиддинк: «Фалькао набирает форму»

Наставник «Челси» Гус Хиддинк рассказал о состоянии форварда Радамеля Фалькао.

«Фалькао восстановился после травмы и набирает физическую форму. Он прибавляет. Последние десять дней Радамель тренировался с главной командой.

После перерыва на игры сборных мы посмотрим, набрал ли он полностью форму и сможет ли бороться за место в основе. Нам надо подождать и посмотреть, как он будет чувствовать себя после интенсивных тренировок», – сказал Хиддинк.

В нынешнем сезоне Фалькао провел за «Челси» девять матчей, в которых забил один гол.