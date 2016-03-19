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    «Уфа» – «Динамо». Онлайн-трансляция

    Обе команды неожиданно ведут борьбу за выживание, поэтому матч получится упорным. За «Уфу» говорит преимущество домашнего поля, за «Динамо» – желание и чуть более высокий класс футболистов.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 14:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2016 14:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +29

      Vinnie Jones 19 марта 2016, 14:13

      Ничейка. Унылая ничейка нас ожидает , господа

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