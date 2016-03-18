Баланович: «Мы выглядели хорошо и полностью переиграли «Ростов»

Полузащитник «Амкара» Сергей Баланович считает, что его команда могла победить в матче 21-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0).

«Не получилось забить гол, чтобы взять три очка. Мы играли дома. Пусть «Ростов» – хорошая команда, которая лидирует в турнирной таблице, у нас было достаточно моментов, чтобы выиграть. По-моему, ростовчане меньше всех пропускают, однако мы выглядели хорошо и полностью переиграли соперника.

В «Амкаре» хорошо разобрали игру «Ростова», действия в защите, полузащите. Игра давалась, хотя были и проблемы, порой пропускали контратаки. Раз на табло 0:0, значит, не заслуживали сегодня победы. Очко – тоже результат, хотя плохо, что не выиграли дома», – сказал Баланович.

Также футболист рассказал, о чем перед игрой просил главный тренер Гаджи Гаджиев.

«Тренер просил в первые 15 минут активно идти в прессинг, накрывать центральных защитников, что у нас в принципе неплохо получалось. И у меня был прекрасный момент, когда перехватил мяч. Там надо было просто точнее пробить. Мне кажется, тренерскую установку почти выполнили».