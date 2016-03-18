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    Баланович: «Мы выглядели хорошо и полностью переиграли «Ростов»

    Полузащитник «Амкара» Сергей Баланович считает, что его команда могла победить в матче 21-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0).

    «Не получилось забить гол, чтобы взять три очка. Мы играли дома. Пусть «Ростов» – хорошая команда, которая лидирует в турнирной таблице, у нас было достаточно моментов, чтобы выиграть. По-моему, ростовчане меньше всех пропускают, однако мы выглядели хорошо и полностью переиграли соперника.

    В «Амкаре» хорошо разобрали игру «Ростова», действия в защите, полузащите. Игра давалась, хотя были и проблемы, порой пропускали контратаки. Раз на табло 0:0, значит, не заслуживали сегодня победы. Очко – тоже результат, хотя плохо, что не выиграли дома», – сказал Баланович.

    Также футболист рассказал, о чем перед игрой просил главный тренер Гаджи Гаджиев.

    «Тренер просил в первые 15 минут активно идти в прессинг, накрывать центральных защитников, что у нас в принципе неплохо получалось. И у меня был прекрасный момент, когда перехватил мяч. Там надо было просто точнее пробить. Мне кажется, тренерскую установку почти выполнили».

    Источник: ФК «Амкар»

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    18.03.2016 23:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 19 марта 2016, 12:05

      Один удар был в створ ворот Ростова. Как ты переиграл?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 марта 2016, 09:51

      Ерохин чё то не вписывается,может притрется

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 19 марта 2016, 00:21

      Если бы переиграли то победили а так ничья

      2
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