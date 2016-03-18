Бабаев: «Руководство «Кубани» пошло нам навстречу»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о переносе предматчевой тренировки «Кубани». Ранее сообщалось, то армейцы отказались предоставить гостям тренировочное поле.

«Руководство «Кубани» пошло нам навстречу по просьбе администрации стадиона и с учетом сложных погодных условий.

Клуб перенес тренировку в целях лучшей подготовки поля «Арены Химки» к матчу. Никакого конфликта нет. Мы благодарны руководству «Кубани» за содействие», — сказал Бабаев.

Матч ЦСКА – «Кубань» состоится в рамках 21-го тура РФПЛ и пройдет в субботу, 19 марта. Начало – в 19:30 по московскому времени.