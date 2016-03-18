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    «Амкар» – «Ростов». Онлайн-трансляция

    «Амкар» сегодня попытается остановить победную поступь «Ростова», который неожиданно для всех захватил лидерство в турнирной таблице.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 17:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2016 16:07
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 18 марта 2016, 16:22

      НИЧЬЯ БУДЕТ

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +29

      Vinnie Jones 18 марта 2016, 07:26

      Чуваки, рассчитайте ставку по матчу Брага-Фенер в Конкурсе. Почему-то единственная не расчитанная

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