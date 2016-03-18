Лига Европы. «Ливерпуль», «Шахтер» и «Брага» пробились в 1/4 финала

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью – 1:1. На гол Антони Марсьяля гости ответили мячом в исполнении Филиппе Коутиньо.

В первой встрече «Ливерпуль» победил со счетом 2:0, и именно мерсисайдцы продолжат борьбу в турнире.

В других ответных играх «Андерлехт» вновь проиграл «Шахтеру», и в следующий раунд вышел украинский клуб, победивший в первой встрече со счетом 3:1; «Брага» разгромила «Фенербахче» и также обеспечила себе путевку в 1/4 финала, сумев отыграться после поражения в первом матче.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

Брага (Португалия) – Фенербахче (Турция) – 4:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Кока, 11; 1:1 – Потук, 45; 2:1 – Жосуэ (с пенальти), 69; 3:1 – Стойкович, 74; 4:1 – Силва,83.

Удаления: Топал, 66; Потук, 87.

Андерлехт (Бельгия) – Шахтер (Украина) – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Эдуардо, 90.

Удаления: Кучер, 84; Моджи, 87.

Манчестер Юнайтед (Англия) – Ливерпуль (Англия) – 1:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Марсьяль (с пенальти), 32; 1:1 – Коутиньо, 45.

Календарь Лиги Европы