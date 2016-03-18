Лига Европы. «Боруссия» Д вновь обыграла «Тоттенхэм», «Севилья» разгромила «Базель»

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы дортмундская «Боруссия» переиграла «Тоттенхэм» со счетом 2:1. Оба гола немцев забил Пьер-Эмерик Обамеянг, в составе «Тоттенхэма» точным ударом отметился Сон Хонг-Мин.

В первой встрече этих соперников победу также одержала «Боруссия» Д – 3:0.

Еще одна ответная игра завершилась крупной победой «Севильи» над «Базелем». В первом матче этих соперников была зафиксирована нулевая ничья.

Таким образом, в четвертьфинал вышли «Боруссия» Д и «Севилья».

Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

Севилья (Испания) – Базель (Швейцария) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Рами, 35; 2:0 – Гамейро, 44; 3:0 – Гамейро, 45.

Тоттенхэм (Англия) – Боруссия Д (Германия) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Обамеянг, 24; 0:2 – Обамеянг, 71; 2:1 – Хонг-Мин, 74.

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