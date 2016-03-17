Португалия представила форму на Евро-2016

Сборная Португалии представила новую форму, в которой команда будет выступать на чемпионате Европы.
Пока что представлен один комплект формы, который будет использован в ближайших товарищеских матчах против Болгарии (25 марта) и Бельгии (29 марта). Форма изготовлена спонсором сборной Португалии компанией Nike.
Apresentamos o novo equipamento Vapor Portugal 2016 da Nike. #sparklebrilliance Mais informação em http://go.nike.com/FPFKitsОпубликовано Seleções de Portugal 17 марта 2016 г.
Источник: Бомбардир.ру