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    Егоров: «Российская бригада арбитров справилась с матчем «Барселона» - «Арсенал»

    Бывший арбитр Игорь Егоров остался доволен работой российской бригады во главе с Сергеем Карасевым в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Арсеналом».

    «Считаю, что ребята справились. Главное, что Карасев, Иванов и Лапочкин получили большой опыт.

    Приятно, что УЕФА грамотно подтягивает судей к Евро-2016. Дает вот такие встречи, где играют гранды, но при этом нет колоссального напряжения. Все-таки «Барселона» после матча в Лондоне обязана была проходить дальше и спокойно это сделала. Какой-то нервозности со стороны футболистов не было», - сказал Егоров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.03.2016 10:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 17 марта 2016, 14:14

      Да нет же..,Низовцев бы лучше справился!

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